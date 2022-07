Xiaomi 12S Ultra je zde, skutečně má 1,0" snímač s velkými 1,6µm/3,2µm pixely

Xiaomi dnes opravdu představila špičkový fotografický telefon 12S Ultra. Ten má vynikající papírové specifikace a nám nezbývá, než doufat, že je přetaví také do výborných fotografických výsledků. Zásadní informací je to, že má na kategorii smartphonů obrovský 1,0" snímač Sony IMX989. Takto velký typ snímače byl doposud výjimečný a zpravidla šlo už o koncepčně starší snímače z kompaktů ve specialitkách, které se u nás většinou ani nedaly sehnat (Panasonic, Sharp). Zde jde přímo o vývoj pro telefony, takže má i mnoho moderních technologií, které mají vylepšit obrazové výkony. Snímač má rozlišení 50,3 MPx, což je na dnešní dobu poměrně malé číslo, což je jen a jen dobře. Má totiž ve výsledku velké 1,6µm pixely, které umí díky architektuře Quad Bayer 4-in-1 slučovat do ekvivalentu 3,2µm pixelů a rozlišení 12,5 MPx. Jak se očekávalo , tak se i stalo, a společnostdnes opravdu představila špičkový fotografický telefon. Ten má vynikající papírové specifikace a nám nezbývá, než doufat, že je přetaví také do výborných fotografických výsledků. Zásadní informací je to, že má na kategorii smartphonů obrovský 1,0" snímač. Takto velký typ snímače byl doposud výjimečný a zpravidla šlo už o koncepčně starší snímače z kompaktů ve specialitkách, které se u nás většinou ani nedaly sehnat (Panasonic, Sharp). Zde jde přímo o vývoj pro telefony, takže má i mnoho moderních technologií, které mají vylepšit obrazové výkony. Snímač má rozlišení 50,3 MPx, což je na dnešní dobu poměrně malé číslo, což je jen a jen dobře. Má totiž ve výsledku velké 1,6µm pixely, které umí díky architektuře Quad Bayer 4-in-1 slučovat do ekvivalentu 3,2µm pixelů a rozlišení 12,5 MPx.

Můžeme tedy očekávat malý šum díky větším pixelům, ale současně i výhody jejich dělení, jako např. vysoký dynamický rozsah, HDR z jedné expozice, podporu 8K videa a další. Máme tady fázový autofokus Octa-PD a 23mm širokoúhlý objektiv (po přepočtu) s velmi slušnou světelností F1,9. Tento objektiv Leica Summicron má 8 členů včetně asférické čočky. Máme tu podporu JPEGu i HEIFu, nechybí ani 10bitový RAW. Pokud jde o video, tak maximem je 8K při 24 fps, UHD 4K pak umí do 60 fps. Vedle H.264 a H.265 umí i HLG H.265 v 10bitové hloubce s maximálním datovým tokem 80 Mbps (to mi přijde být trochu málo). Slow-motion zvládá ve Full HD (1920×1080 pixelů) až do 480 fps, v HD rozlišení (1280×720 pixelů) je to dokonce až 3840 fps (pouze 12 sekund slow-motion videa, což bude extrémně těžké trefit do kýženého okamžiku).



Ultra-širokoúhlý modul má stále poměrně velký 1/2" snímač Sony IMX586 s rozlišením 48 MPx. V jeho případě se 0,8µm pixely slučují do 12 MPx a ekvivalentu 1,6 µm. Zaostřuje se systémem Dual-PD, podporuje makro režim. Objektiv dává po přepočtu 13 mm a světelnost má hodnotu F2,2. Stejný 1/2" snímač má i tele modul. V jeho případě se tu našlo místo i pro stabilizaci Hyper OIS. Po přepočtu dává 120mm ohniskovou vzdálenost a světelnost F4,1.