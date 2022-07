Zítra se má představit 1" senzor Sony IMX989 v Xiaomi 12S Ultra

Už dlouho se spekuluje o novém 1,0" snímači Sony řady IMX900 . Nedávno se objevila informace, že bychom se tohoto senzoru měli už brzy dočkat. Má se tak stát už zítra s uvedením nového smartphonu. Na rozdíl od Samsungu by alemělo být rozumnější a nedělit pixely na tolik menších pixelů, že to (dle mého názoru) už asi nemá žádný přínos kromě marketingu (viz jeho 200MPx senzor s dělením pixelu na 16 menších se stranou pouhých 0,56µm).