Xiaomi 14 Ultra by mohlo mít objektivy od 12 do 120 mm a lepší světelnost

Xiaomi 14 Ultra, který by podle úniků měl přinést zase o něco lepší hardware pro focení. Zatímco

Do výroby se chystá nový fotomobil, který by podle úniků měl přinést zase o něco lepší hardware pro focení. Zatímco předchozí generace měla objektivy Leica Vario-Summicron 12-120mm 1:1.8-3.0 ASPH a 1,0" snímač Sony IMX989, novinka by měla dostat 1/0,98" čip Sony Lytia LYT-900 a objektiv Leica Vario-Summicron 12-120mm 1:1.63-2.5 ASPH.

Otázkou jsou světelnosti, protože více modulů se do těchto zápisů propisuje různě a obvykle jde o světelnost nejlepšího a nejhoršího objektivu (nemusí tak jít nutně o světelnost na nejkratší a nejdelší ohniskové vzdálenosti). Tady se tvrdí, že půjde jen o světelnost onoho hlavního modulu, který by měl mít variabilní clonu s hodnotami F1,63 a F2,5 (telemodul tak možná bude mít horší hodnotu než F2,5). Pro nás je ale nejzásadnější otázkou to, zda se tento model konečně dostane i do Evropy nebo ne. Tyto vlajkové lodě se totiž až na výjimky v Evropě neobjevují, což je škoda.