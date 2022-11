Xiaomi ukázalo smartphone 12S Ultra Concept s bajonetem pro Leica M-Mount

Xiaomi 12S Ultra Concept. Ten se na první pohled neliší od telefonu

Telefony stále zlepšují své schopnosti focení a společnosti Leica a Xiaomi spolu vytvořily zajímavý koncept smartphonu. Ten se na první pohled neliší od telefonu 12S Ultra , ale pozornému oku jistě neujde jeden důležitý detail. Je přímo vidět 1,0" snímač s rozlišením 50,3 MPx a 1,6µm pixely (po slučování 3,2µm a 12,5 MPx). Ten tedy není schován za žádným objektivem. Koncept totiž podporuje výměnné objektivy, a poněvadž byl vyvinut s Leicou, tímto bajonetem je M-Mount z dálkoměrů Leica.

Samotné řešení je ale nepřekvapivě nepraktické. Je potřeba sundat objímku, která pak umožní připojit redukci s bajonetem, a až pak je možné připojit objektiv (pokud není objektiv namontovaný už na redukci). Problémy, které to s sebou nese, se hned nabízejí. Sundaná objímka je "ideálním" předmětem pro ztrátu, nosit s sebou redukci a objektiv (byť relativně kompaktní) by se asi moc lidem nechtělo, nemluvě o tom, že pokud ho necháte doma, hlavní modul je bez objektivu prakticky nepoužitelný. Zůstává alespoň 13mm ultra-širokoúhlý modul a 120mm teleobjektiv. V neposlední řadě je potřeba počítat s tím, že 1,0" čip má crop faktor 2,73, takže např. z 35mm objektivu se stane po přepočtu zhruba 96 mm. Zapomeňte tak na jakoukoli trochu širokoúhlou fotografii.



Aby nedošlo k poškrábání skla před objektivem, to je safírové, tedy hodně drahá "legrace". Safírová skla se sice u telefonů používají, tam ale kryjí podstatně menší plochy. Nedá se předpokládat, že by se takový telefon dostal do výroby (kvůli ceně i nepraktičnosti), a tak bylo vyrobeno jen 10 prototypů, kde každý vyšel na více než 40 tisíc USD.