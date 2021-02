Za dražší nedostupnou verzi už tak drahé Leicy 50mm F1.2 lidé nabízí i 2násobek

Leica znovu uvedla objektiv Na přelomu ledna a únoraznovu uvedla objektiv Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH . Ten se vyráběl v 60. a 70. letech minulého století a nyní se objevil znovu ve výrobním programu. Černá základní varianta objektivu stojí nemalých 7695 USD (183.490 Kč s DPH). Leica ale současně uvedla i stříbrně zbarvenou mosaznou variantu v limitované edici 100 kusů s nápisem Leitz Wetzlar. V tomto případě už oficiální cena vyskočila na 16395 USD (14900 EUR), což by v obchodě odpovídalo 390 tisícům Kč s DPH. Tato limitovaná edice byla nabízena pouze v Leica Stores, přičemž celá série byla velmi rychle vykoupena.

A jak už to občas bývá, spolu s tím se objevily i projevy, které se stávají, když se některé věci stanou velmi nedostatkovými (což nyní známe např. z oblasti grafických karet). Pokud je něčeho nedostatek, cena se zvyšuje a lidé jsou ochotni zaplatit více, aby dané zboží dostali. To se týká i tohoto objektivu. Oficiální prodejce Leicy Lcameras.com (který je ale jen oficiálním prodejcem Leicy, nikoli značkovou prodejnou Leica Stores, která jako jediná mohla nabízet tyto objektivy), totiž zaznamenává nabídky lidí, kteří jsou ochotni za tento objektiv zaplatit 25 až 30 tisíc EUR. To už se dostáváme přes 640 tisíc Kč. Lcameras.com ale tyto objektivy neprodává. Je tak zajímavé, že mnohem dražší verze již tak velmi drahého objektivu je vlastně pro některé lidi z cílové skupiny poměrně levná.

Ceny souvisejících / podobných produktů: