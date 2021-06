Zástupce Canonu hovořil o budoucnosti fotoaparátů i objektivů

Go Tokurou z Canonu si můžete

Zástupci firem někdy v rozhovorech prozradí zajímavé skutečnosti, mnohdy ale také poskytnou jen "politické" odpovědi. Jeden z dalších rozhovorů se zástupcem firmy vyrábějící fotoaparáty provedl server DPreview. Celé interview ssi můžete přečíst na stránkách serveru , zde se podíváme jen na některé informace. Znovu bylo potvrzeno, že Canon chystá vlastní vrstvené snímače, které budou nabízet vysokou citlivost i rychlost snímání a malé zkreslení danou rolling shutter efektem. Předpokládá se, že půjde už o čip do připravovaného EOS R3 , Tokura nicméně jen prozradil, že bude nabízet 4K video s oversamplingem a že EOS-1D X Mark III je stále vlajkovou lodí firmy, i když EOS R3 bude v některých ohledech lepší.

Víme také to, že nové objektivy RF 400mm F2.8L IS a RF 600mm F4L IS nebyly vyvíjeny pro RF, ale výrobce je vytvořil na základě poptávky zákazníků přímo z verzí EF. Nemají ani programovatelný prstenec typický pro objektiv RF, který by je udělal větší a těžší. Dočkáme se ale dalších skládacích telezoomů jako jsou RF 600mm F11 a 800mm F11, které by v takové formě nebylo možné vyrobit pro zrcadlovky. Také se zvažuje nasazení technologie Quad Pixel AF, ale není to něco, co by bylo jistotou do budoucna.

Canon si pochvaluje prodeje CSC fotoaparátů EOS R5 a R6, které předčily očekávání. Otazníky ale visí nad dalšími fotoaparáty. Tokura např. nechtěl komentovat APS-C CSC s bajonetem RF (což napovídá, že se něco takového spíše objeví než naopak), moc jsme se nedozvěděli ani na téma budoucnosti EOS M (jen, že ho budou dále propagovat, což naopak spíše napovídá konci) a kompaktů PowerShot. Zde to nevypadá na úplně odstřelení řady, ale mezi řádky se dá číst, že se v budoucnu možná tak dočkáme akorát speciálních vloggerských modelů. Např. poslední PowerShot G7 X Mark III zaznamenal u youtuberů docela zájem. Stále je přijatelný zájem i o základní zrcadlovky, které jsou populární např. pro snímání průkazových fotografií.

