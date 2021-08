Zvířecí kamufláž: sova na fotografii dokonale splývá s kůrou stromu

James S. Batuigas je fotograf pocházející z města Burnaby v Kanadě. V kanadských lesích se pustil do fotografování sov a některé snímky názorně ukazují, jak dokonale mají ptáci maskované své peří. Na pozadí kůry stromu není jednoduché obrys zachyceného puštíka rozeznat.





Fotograf snímky pořídil v květnu tohoto roku na svém oblíbeném místě - v lese v provincii Britská Kolumbie. Po pětihodinové cestě dorazil do lokality, kde měl v plánu fotografovat puštíky. Jel po lesní cestě a zkoumal stromy, na kterých by přes den mohly sovy odpočívat. Záhy si všiml pohybu a uvědomil si, že se dívá na puštíka, který dokonale splýval s šedou kůrou za ním. Kdyby sova v tu chvíli neotočila hlavu, fotograf by ji podle svých slov přehlédl, protože vzor na peří ji dobře maskoval.





Kromě speciálního zabarvení peří, které umožní puštíkům zůstat nespatřeni, využívají sovy i další triky. Často sedávají velmi vysoko v korunách stromů a dokážou peří pevně stáhnout k tělu, takže jsou menší a méně viditelné. Na fotografiích od Jamese S. Batuigase je zachycen konkrétně puštík vousatý, který dorůstá do výšky až 84 cm a náleží tak k největším sovám. Svůj název dostal podle bílých per, které svým tvarem připomínají knír.





Nejen ptáci se dokážou perfektně maskovat a skrývat před predátory nebo zvědavými fotografy. Snímek dvou leopardů je dalším dobrým příkladem, protože hlavu jednoho zvířete je na této fotografii opravdu obtížné najít





