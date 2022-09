Adobe pracuje na profi aplikaci pro mobilní fotografování, využije i AI

si je dobře vědom toho, že většina dnešních fotografií vzniká na telefonech a nabízí vedle profesionálních aplikací pro počítače také spoustu softwaru pro mobilní telefony, a to jak pro pokročilejší focení, tak i pro módní úpravy pomocí filtrů. Smartphony se stávají čím dál častějšími nástroji i pro profesionálnější nasazení, kde mohou u fotografů nahradit např. tradiční "zápisníky", což byly obvykle profi kompakty. Dnes sice můžete na telefonu využít např. Lightroom Mobile, který dovolí manuální ostření, nastavení expozice nebo záznam do RAWu a HDR RAW , nicméně Adobe chystá ještě profesionálnější nástroj.

Prozradil to viceprezident Adobe Mark Levoy v rozhovoru pr CNET. Ten je v podstatě otcem termínu "výpočetní fotografie" z dob, kdy ještě pracoval na Stanford University. Později byl zodpovědný za AI systémy pracující v telefonech Google Pixel. Jenže tam bylo účelem to, aby AI rozhodovala za fotografa a vytvářela líbivé snímky bez toho, aby uživatel mohl něco ovládat. Stěžoval si, že funkce vyžadující více než stisk jednoho tlačítka mu byly obvykle zamítnuty. Nyní v Adobe Levoy chce, aby AI nebyla jakousi černou skříňkou, ze které "něco vypadne" na jeden klik, ale pomocným nástrojem, který bude fotograf moci ovládat.

Součásti nového softwaru by mohly být i různé pomocné funkce jako např. odstraňování odlesků při focení přes sklo. Další funkcí by mohly být hrátky se sekvenčním snímáním a skládáním většího množství snímků do sebe nebo technologie superrozlišení, které výborným způsobem funguje už v desktopovém Camera Raw , tam je to však na základě AI a nikoli multiexpozice. Díky tomu, že telefony mají v CPU přímo HW pro algoritmy umělé inteligence (tzv. NPU), by toto mohlo fungovat i docela svižně. Který způsob využije finální verze softwaru (nebo zda využije oba najednou), to uvidíme až později. Je jasné, že aplikace se ještě nějaký ten pátek neobjeví.