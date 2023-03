Canon nastínil budoucnost DSLR, VR i alternativních objektivů pro EOS R

Server Phototrend vydal nejen rozhovor se zástupcem společnosti Sony , ale také s. Toto interview bylo informačně bohatší a více konkrétní, i když i zde byly některé odpovědi vyhýbavé. Pokud jde o velikost trhu s fotoaparáty, Canon mluví poněkud neurčitě, na jednu stranu o zmenšování, ale současně hovoří o současné stagnaci, která bude ve znamení poklesu DSLR, ale nárůstu CSC, což by se mělo vykrývat. Důležité je ale především to, že trh výrazně táhne video, takže můžeme čekat, že se na něj bude Canon hodně soustředit. Zajímavou informací (ale ne nečekanou) je to, že EOS R3 je sice současnou vlajkovou lodí, ale trojku v názvu nemá jen tak z legrace. Tím (a i následujícími větami) v podstatě zástupci Canonu řekli, že se chystá ještě vyšší model EOS R1.