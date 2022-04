Canon si patentoval širokoúhlé zoomy, např. 15-28mm F2.8-4.0

Canonu. Tentokrát jde o tři širokoúhlé modely a je otázkou, zda by mohly doplnit stávající nabídku, která čítá RF 16-28mm F2.8, který by vzhledem k přítomnosti 15-35mm verze se stejnou světelností nedával moc smysl. Nabídne 1,67× zoom v přesném rozsahu 16,45 až 27,5 mm s konstantní světelností F2,88. Úhel záběru by činil 105,42° až 76,98°. Délka soustavy činí 134,57 až 119,35 mm v daném rozsahu zoomu (zoomováním se zkracuje).

Na Internetu se objevila další data k patentovaným objektivům společnosti. Tentokrát jde o tři širokoúhlé modely a je otázkou, zda by mohly doplnit stávající nabídku, která čítá RF 14-35mm F4L IS USM RF 15-35mm F2.8L IS USM . Nejsvětelnějším modelem z trojice je, který by vzhledem k přítomnosti 15-35mm verze se stejnou světelností nedával moc smysl. Nabídne 1,67× zoom v přesném rozsahu 16,45 až 27,5 mm s konstantní světelností F2,88. Úhel záběru by činil 105,42° až 76,98°. Délka soustavy činí 134,57 až 119,35 mm v daném rozsahu zoomu (zoomováním se zkracuje).

O něco větší smysl by mohly mít další dva objektivy, které mají sice kratší rozsahy než stávající modely, a to 15-28 mm, nicméně světelnostmi by mohly vytvořit středně dražší a naopak nejlevnější variantu. Mezi modely F2,8 a F4,0 by se mohl vejít RF 15-28mm F2.8-4.0. Jeho rozsah je 15,4 až 27,5 mm (1,79× zoom), světelnost dosahuje F2,88 až F4,04 a úhly záběru 109° až 79,32° při délce optiky 114,5 až 110,87 mm. Přestože dává větší smysl, myslím si, že se nedočká praktické realizace.



Pokud bych si měl tipnout, který z trojice má největší šanci se dostat do výroby, pak by to dle mého názoru mohl být RF 15-28mm F4.0-5.6. S kratším rozsahem a slabší světelností by mohl být cenově přístupným zoomovacím ultra širokoúhlým modelem a v současné nabídce Canonu by dával asi největší smysl. Při stejném rozsahu 15,4 až 27,5 mm jako u předchozího má horší světelnost F4,0 až F5,6, úhly záběru 109,02° až 77,88° a délku 103,5 mm.