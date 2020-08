Canon USA oficiálně popřel odložení prodejů EOS R5

Někdy se stanou věci, které výrobce moc neočekává. Canon tak zažívá překvapivě negativní přijetí fotoaparátuod veřejnosti, ačkoli je v podstatě fotoaparátem snů, který od něj každý chtěl už dávno. Místo toho, co nadprůměrného EOS R5 vlastně přináší, tak diskuzní fóra na internetu řeší spíše zbytečnost 8K videa, které dnes nenajde využití. Je pravdou, že 8K obraz se dnes v podstatě ani nedá skoro na ničem přehrát, ale tvorba 8K videa ani není cílem tohoto fotoaparátu. 8K totiž umožňuje kouzla s výstupem do 4K nebo jiných rozlišení (over-sampling s vyšší ostrostí, bezeztrátový zoom bez rizika focus breathingu a podobně).

Další výtky směřovaly na přehřívání. Canon totiž vydal oficiální tabulku toho, jak moc dlouho vydrží fotoaparáty natáčet , přičemž v 8K jde o 20 minut, ve 4K pak o trochu déle podle režimu a obavy vzbuzovaly především několikaminutové časy pro ochlazení. Pokud však člověk vyloženě nenatáčí jednu dlouhou událost bez přestávky např. v 8K, neměl by se s takovým problémem výrazněji setkávat. Toto vyústilo dokonce v to, že se objevily zvěsti o svolávání fotoaparátů EOS R5 zpět k výrobci, který měl provést hardwarové úpravy pro vylepšení chlazení a produkt se dle nich měl dostat do prodeje až v listopadu. Canon USA nicméně vydal stanovisko, že k žádnému svolávání nedochází a fotoaparáty už nachází své první majitele, což potvrdila i další zastoupení Canonu.