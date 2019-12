Dálkoměr Zenit M dostupný za cenu jako Leica

35mm f/1.0 Zenitar a stát má $7895. V prodejní akci je nyní nicméně za levnějších $6995, což je i tak dost. Pokud se divíte, proč je cena tohoto full frame přístroje s 24MPx snímačem tak vysoká, tak vězte, že na to má vliv spolupráce se společností Leica.

Zenit M totiž není nic jiného než Leica M (typ 240) původem z roku 2012 bez 6pinové komunikace s objektivem a se softwarem vyvinutým ve společnosti Krasnogorsky Zavod. Výrobce sice tvrdí, že byl fotoaparát navržen v Rusku, ale v zásadě jde o německý fotoaparát, který se navíc i vyrábí v Německu u Leicy. To však není pravda pro objektivy, které už mají na svědomí Rusové a vedle objektivu 35mm f/1.0 budou k sehnání také objektivy 50mm f/1.0 a 21mm f/2.8.

Pokud jde o fotoaparát, ten má již zmíněný 24MPx full frame snímač podporující natáčení Full HD videa ve formátu Motion JPG / Quicktime. Data umí ukládat do JPEGu nebo DNG. Citlivosti mohou být od ISO 200 do ISO 6400, expoziční časy pak od 1/4000 sekundy do 60 sekund. Fotoaparát podporuje až SDXC karty. Měří 138,6×80×42 mm a váží 680 gramů s 1800mAh akumulátorem.

Pokud jde o objektiv 35mm f/1.0 Zenitar, tak ten při 35mm ohniskové vzdálenosti nabízí úhel záběru 61,7° a je určen pro bajonet M-Mount. Má extrémně dobrou světelnost F1,0, irisová clona pak dovoluje clonění maximálně na F16. Zaostřovat je pak schopen minimálně ze vzdálenosti 0,8 metru. Má 74 mm v průměru, délka činí 88 mm a váží 740 gramů.

