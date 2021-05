Další kameraman roztavil dron při filmování sopky, tentokrát cíleně

Bjorn Steinbekk, který se profesionálně věnuje natáčení videa a fotografování pomocí dronů. Erupci začal monitorovat v polovině března a strávil tak zde porůznu 6 týdnů.

V minulých týdnech jsme tu měli už několik článků ohledně záznamů sopky v Geldingadaliru u hory Fagradalsfjall na Islandu. Mohli jsme vidět, jak tu lidé opékají párky , viděli jsme i roztavení jednoho dronu přílišným žárem i snímek polární záře spolu se sopkou . Nyní tu máme další zajímavé video. Jeho autorem je, který se profesionálně věnuje natáčení videa a fotografování pomocí dronů. Erupci začal monitorovat v polovině března a strávil tak zde porůznu 6 týdnů.

27. dubna se rozhodl ukončit své streamování sopky. Dle jeho slov byl velmi vděčný za tuto zkušenost a uvědomil si, že se do sopky svým způsobem zamiloval. Zároveň si uvědomil, že jeho dron byl vysokým žárem značně poznamenán, a rozhodl se ho už neopravovat. Místo toho mu dopřál ještě poslední cestu. A ta vedla přímo do nitra sopky chrlící lávu. Steinbekk tak vzal svůj Mavic 2 Pro a zaletěl s ním až nad prostředek sopky. Sám říká, že s nepoškozeným dronem by si to nikdy nedovolil, ale proč ne s tím, který už byl hodně načatý. Ve videu tak vidíme, jak se žárem taví plasty z dronu a stékají dolů. Zajímavé je, že i při takto vysokých teplotách byl dron stále schopen natáčet objektivem.



Ceny souvisejících / podobných produktů: