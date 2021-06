Další zvěsti o Nikonu prozrazují možnou budoucnost

Co se týče low-endové Z30, tak u té to přestává vypadat, že by se měla představit v dohledné době (více se hovoří o retro modelu ZFc ) a u low-endu se nyní přetřásá až konec roku 2022. Nepočítá se s APS-C zrcadlovkami, prý se však mluvilo o náhradách pokročilých modelů D850 a D500 ještě letos, přičemž D780 by měla zůstat ve výrobě ještě nějakou dobu. K tomu ale moc nesedí informace o tom, že se má dále pokračovat v omezování výroby objektivů s F-Mount.