Fotky bez šumu? Kamera Canon MS-500 s revolučním SPAD snímačem, který vidí i v noci

Snímač(Single Photon Avalanche Diode) odměl původně rozlišení 1 MPx , později oznámil zvýšení na 3,2 MPx , což už stačí na Full HD video. Má revoluční technologii lavinovitého šíření signálu, díky čemuž dokáže v podstatě počítat každý jednotlivý foton a výsledek převádět na přesný digitální signál. Dokáže tak pracovat i za extrémně slabého světla, kdy už lidské oko nic nevidí. Netrpí tak na výrazný šum a i ve slabém světle dokáže podávat kvalitní barevnou informaci.

Tento čip je typu 1,0", což je velikost typická pro profi kompakty a nejlepší fotomobily. Snímač se dostal do nové kamery Canon MS-500, která přichází do prodeje. Z laboratoří se tak tato technologie dostává do reálného produktu. Jde ale o speciální zařízení, které pracuje s bajonetem B-4 používaným pro televizní kamery. Také je potřeba si připravit hodně peněz, stojí totiž 25 tisíc USD.