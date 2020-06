Fotobanka Dreamstime zvyšuje provize o 10 %, fotografové jásají

S fotobankami je poslední dobou hodně veselo. Před pár dny (26. května) Shutterstock oznámil, že mění strukturu provizí a mnohé fotografy tím dohnal k nepříčetnosti. Velkým problémem je zejména každoroční restart dosažené úrovně, a tak i ti nejlepší fotografové 1. ledna vždy začnou na 15% provizích jako ti naprostí začátečníci. Dle mých propočtů by to pro většinu malých a středních fotografů mělo znamenat 25-35% propad příjmů, pouze ti nejlepší by se mohli pohybovat někde u 10-15 %. Což zabolí především proto, že příjmy ze Shutterstocku patří k těm největším, je to obvykle nejvýdělečnější fotobanka ze všech (při stejně velkém portfoliu). Spousta fotografů však kvůli změně smazala své portfolio, případně se k tomu chystá dnes, kdy vejdou v platnost nové provize. Malou náplastí ale může být krok konkurenční fotobanky Dreamstime.