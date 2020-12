Francouzský startup Curve-One začal s výrobou zakřivených senzorů

Curve-One, který už rozjíždí sériovou výrobu. Jeho snímač typu CMOS má rozlišení 12 MPx a zakřivení o poloměru 15 cm.

O zakřivených snímačích se už v minulosti mluvilo mnohokrát. Sony o nich mluvilo už v roce 2014 , o 3 roky později o něčem takovém hovořil i Microsoft Nikon . Nyní přichází na řadu francouzský startup, který už rozjíždí sériovou výrobu. Jeho snímač typu CMOS má rozlišení 12 MPx a zakřivení o poloměru 15 cm.

Výhodou zakřivených snímačů je to, že je pro ně snazší konstruovat opticky kvalitní objektivy. Není totiž potřeba tolik korekčních členů (např. asférických), takže mohou být i znatelně menší a s menším počtem optických členů. Menším problémem se pak stává např. i chromatická aberace. Myšlenka je také založena na biologickém principu, kdy i oko je zakřivené a ne ploché.

Takové čipy ale nečekejte v běžných fotoaparátech. Aby to mohlo fungovat na systému s výměnnými objektivy, musela by se "překopat" celá řada objektivů a všechny se optimalizovat ne na rovinu, ale na jedno dané standardizované zakřivení používaného čipu daným výrobcem (čip v těle musí fungovat se všemi objektivy). Sice by bylo patrně jednodušší korigovat na zakřivený čip než rovný, ale v podstatě by se více či méně korigovalo pořád. Výrobce snímače Curve-One vidí smysl např. v automotive, dronech (příp. obecně vojenských operacích), průmyslu, zdravotnictví nebo vesmírném průzkumu. Ostatně European Space Agency je jedním z podporovatelů projektu.

