Fujifilm uvedl GF 45-100mm F4 a připravuje objektivy GF 30/3.5 a 80/1.7

Fujifilm představila vedle CSC Fujinon GF 45-100mm F4 R LM OIS WR. Po přepočtu se tak chová jako objektiv s ohniskovým rozsahem 36-79 mm, což znamená úhly záběru 62,6° až 30,6°. Má docela složitou optickou konstrukci, skládá se totiž ze 16 členů ve 12 skupinách, v tomto počtu jsou 3 asférické, jeden ED a jeden Super ED člen. Objektiv má světelnost F4 konstantně v celém ohniskovém rozsahu, irisovou clonu s 9 lamelami lze přiclonit maximálně na F32.

Společnostpředstavila vedle CSC fotoaparátu X-T200 a objektivu XC 35mm F2 také středoformátový objektiv. Po přepočtu se tak chová jako objektiv s ohniskovým rozsahem 36-79 mm, což znamená úhly záběru 62,6° až 30,6°. Má docela složitou optickou konstrukci, skládá se totiž ze 16 členů ve 12 skupinách, v tomto počtu jsou 3 asférické, jeden ED a jeden Super ED člen. Objektiv má světelnost F4 konstantně v celém ohniskovém rozsahu, irisovou clonu s 9 lamelami lze přiclonit maximálně na F32.

Minimální zaostřovací vzdálenost novinky činí 65 cm na nejširší a 82 cm na nejdelší ohniskové vzdálenosti. To se projevuje maximálně v 0,13× zvětšení. K dispozici je také optická stabilizace s 5EV účinkem. Objektiv má v průměru 93 mm, na délku pak 144,5 až 174,5 mm podle zvoleného zoomu. S objektivem lze používat filtry o průměru 82 mm. Je odolný, takže mu nevadí prach, voda ani mrazy do -10 °C. Hmotnost pak činí 1005 gramů. Jeho cena byla stanovena na 59.990 Kč s DPH a do prodeje zamíří v únoru.

Vedle představení nového objektivu Fujifilm také rozšířil roadmapu středoformátových objektivů. V budoucnu bychom se tak měli dočkat středoformátového objektivu 30mm f/3.5 (24 mm po přepočtu) a vysoce světelného objektivu 80mm f/1.7 (63 mm po přepočtu).

Ceny souvisejících / podobných produktů: