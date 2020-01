Fujifilm X-T200 přináší příjemná vylepšení, umí už 4K 30p

vyrábí spoustu různých CSC fotoaparátů, a to včetně low-endových. Tam měl hledáčkový model X-T100 , který se nyní dočkal nástupce. Ten přináší užitečná vylepšení zejména tam, kde to bylo potřeba. Jeho APS-C snímač s rozměry 23,5x15,7 mm si zachovává 24MPx rozlišení (efektivně 24,2 MPx), dostal ale rychlejší obvody z mědi, což zrychluje vyčítání pixelů. Data je možné ukládat do JPEG i RAW formátu. Vylepšen byl i fázový autofokus, senzory nyní pokrývají větší plochu senzoru.