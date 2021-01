Fujifilm X-E4 přináší kompaktní rozměry a DCI 4K video

Fujifilm výrazně rozšířila nabídku svých produktů a představila novinky ve třídě středoformátu i APS-C. Vedle objektivů Fujifilm X-E4. Srdcem je snímač APS-C X-Trans CMOS 4 (23,5×15,6 mm) s efektivním rozlišením 26,1 MPx bez low-pass filtru. Snímky lze ukládat do JPEGu nebo 14bitového RAWu, zpracování má na starosti X-Processor 4. Snímač podporuje fázové zaostřování už od -7 EV (s objektivem

Společnostvýrazně rozšířila nabídku svých produktů a představila novinky ve třídě středoformátu i APS-C. Vedle objektivů 27mm F2.8 WR 70-300mm WR tu máme i nové tělo, kterým je velmi kompaktní. Srdcem je snímač APS-C X-Trans CMOS 4 (23,5×15,6 mm) s efektivním rozlišením 26,1 MPx bez low-pass filtru. Snímky lze ukládat do JPEGu nebo 14bitového RAWu, zpracování má na starosti X-Processor 4. Snímač podporuje fázové zaostřování už od -7 EV (s objektivem XF 50mm F1.0 ), kontrastně pak zvládne od -4 EV. Zaostřit má za pouhých 0,02 sekundy. Zamrzí fakt, že čip není stabilizovaný.

Expoziční režimy se nevybírají na PASM kolečku, ale pomocí kombinace nastavení clonového kroužku a kolečka expozičních časů, podporována je ale i automatika a prioritní režimy (kroužky v poloze A). Pro rychlé nastavení režimu P však byl tento mód přidán na kolečko expozičních časů. Citlivosti mají rozsah od ISO 160 do 12800, rozšíření přidává ISO 80 až 51200. Expoziční časy pak mohou být od 1/4000 sekundy do 4 sekund (P), 30 sekund (A) nebo 15 minut (S, M). Bulb režim dovolí až 60 minut. Elektronická závěrka zkrátí minimální čas na 1/32000 sekundy. U videa je pak minimem 1/4000 sekundy. Korekce expozice má rozsah -5 až +5 EV, synchronizační čas blesku je 1/180 sekundy. Expoziční bracketing umí vyfotit 2, 3, 5, 7 nebo dokonce 9 snímků s až 3EV kroky. Je tu i bracketing filmových simulací, DR režimů, ISO, vyvážení bílé a zaostření.



Sekvenční snímání může dosahovat až 30 fps, to ale funguje jen s elektronickou závěrkou a 1,25× crop faktorem. Buffer v takovém případě postačí na 29 JPEGů nebo 17 RAWů. V plném rozlišení je maximem 20 fps. Pokud chcete fotit mechanickou závěrkou, nejrychlejší režim končí na 8 fps, buffer pak už vystačí na 105 JPEGů nebo 18-23 RAWů dle komprese. K dispozici je i funkce Pre-Shot snímající fotografie ještě před domáčknutím spouště. Při 30 fps ponechá 10 snímků před zmáčknutím a 15 po něm.

Pokud jde o video, to je možné natáčet do formátu MOV i MP4, v obou případech jde o MPEG-4 AVC. Maximem je DCI 4K rozlišení 4096×2160 pixelů, nechybí ani tradiční UHD 4K (3840×2160 pixelů). Oba režimy podporují maximálně 29,97p a datový tok do 200 Mbps. Ve Full HD (2048×1080 nebo 1920×1080 pixelů) je maximem 59,94p a 200 Mbps, nicméně k dispozici je také slow-motion režim s maximem až na 240 fps. Interně zvládne záznam 4:2:0 v 8 bitech, přes HDMI pak i 4:2:2 v 10 bitech.



X-E4 si rozumí s kartami SD až SDXC s UHS-I rozhraním. Elektronický hledáček typu OLED má 0,39" úhlopříčku a rozlišení 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů), jeho zvětšení dosahuje 0,62× po přepočtu. Hlavní displej je dotykový a polohovatelný (nahoru až o 180°), má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 milionu bodů. Nepřekvapí podpora Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2LE. Máme zde i USB-C 3.2 Gen1, HDMI typu D a 3,5mm jack pro mikrofon nebo dálkové ovládání.



Akumulátor NP-W126S má vydržet na pořízení 460 snímků. Rozměry těla jsou jen 121,3×72,9×32,7 mm, váží pak 315 gramů bez karty a baterie, resp. 364 gramů s nimi. Cena byla stanovena na 849 USD (cca 23 tisíc Kč s DPH), v setu s XF 27mm pak 1049 USD (cca 28 tisíc Kč s DPH).



Ceny souvisejících / podobných produktů: