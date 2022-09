Fujifilm X-H2 přináší do APS-C 40MPx snímač a 8K video

Fujifilm přichází s novým APS-C CSC fotoaparátem X-H2. Ten je alternativou k modelu

přichází s novým APS-C CSC fotoaparátem. Ten je alternativou k modelu X-H2S , který se zaměřuje především na rychlost, zatímco nový X-H2 se soustředí především na rozlišení. Oba se však snaží přinést nadprůměrné schopnosti pro fotky i videa. Novinka má APS-C snímač X-Trans CMOS 5 HR s rozměry 23,5×15,6 mm a rozlišením 40,2 MPx. To znamená, že může fotit do rozlišení až 7728×5152 pixelů. Máme zde také režim multiexpozice, který vyfotí až 20 snímků, které dá do jedné obří 160MPx fotografie. Data je možné ukládat do JPEGu, 14bitového RAWu, 10bitového HEIFu (4:2:2) nebo TIFFu (v 8 nebo 16 bitech). Obraz zpracovává X-Processor 5.



Hlavní výhodou nového senzoru s vysokým rozlišením je záznam do 8K při 30p s datovým tokem 50 až 720 Mbps. K dispozici je také 6.2K (6240×3510 pixelů) při 30p, dále tu máme 4K HQ při 30p (vzniká oversamplingem z 8K), klasické 4K bez oversamplingu pak zvládá do 60p. Chybí tak 4K120p z modelu X-H2S. Všechny 4K režimy jsou k dispozici jako UHD 4K (3840×2160 pixelů) i DCI 4K (4096×2160 pixelů). Díky vysokému rozlišení je možné mít 4K video s 2× digitálním zoomem takřka bez ztráty kvality (výřez čipu), a s objektivem Fujinon XF 18-120mm F4 PZ (powerzoom) díky tomu dokáže přejít na digitální zoom bez zaškobrtnutí. Slow-motion video zvládá ve Full HD rozlišení až do 240 fps. Máme tu formáty MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 i Apple Pro Res 422 (LT až HQ). Aby toho nebylo málo, je zde i F-Log2 s dynamickým rozsahem přes 13 EV.

Fujifilm X-H2 má stabilizovaný snímač, účinek systému je 7 EV. Pro video je tu i digitální stabilizace a IS Mode Boost. Expozice zahrnuje všechny režimy PASM. Citlivosti mohou být od ISO 125 do 12800, režim rozšíření pak přináší ISO 64 až 25600. Korekce má rozsah +/-5 EV, u videa +/-2 EV, podstatně složitější je to s časy. Mechanická závěrka zvládá 1/8000 sekundy až 4 sekundy v režimu P, 30 sekund v režimu A, 15 minut v S a M, bulb je pak omezen na 60 minut. Plně elektronická závěrka zvládá 1/180000 sekundy (těch nul je tam opravdu tolik). Využít můžete i kombinaci obou, elektronickou první lamelu a další kombinované režimy. Synchronizační čas blesku je 1/125 sekundy s elektronickou a 1/250 sekundy s mechanickou závěrkou.



Jednoduché to není ani se sekvenčním snímáním, proto to zjednodušíme a vezmeme jen extrémy. S 1,29× cropem je to 20 fps, buffer je v některých případech neomezený (i v režimu komprimovaných RAWů), nejmenší kapacitu 90 snímků má při použití nekomprimovaných RAWů současně s JPEGem. V plném rozlišení je maximem 13 fps s elektronickou závěrkou, resp. 15 fps s mechanickou. K dispozici je také možnost záznamu před domáčknutím spouště s pamětí na 1 sekundu.

Pokud jde o autofokus, s objektivem F1.0 má citlivost od -4 EV v kontrastním režimu a od -7 EV ve fázovém. X-H2 má 0,5" hledáček OLED s rozlišením 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů), po přepočtu má výborné 0,8× zvětšení. Hlavní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 mil. bodů, máme tu však i stavový displej s 1,28" LCD a rozlišením 128×128 pixelů.