Fujifilm X-T4 přináší IBIS, lepší AF i 240fps video

Fujifilm X-T4, který vylepšuje předchozí model v těch nejdůležitějších oblastech, kde měl problémy. Tím byl např. autofokus nebo absence mechanické stabilizace. Zůstává 26,1MPx APS-C X-Trans CMOS 4 BSI snímač s rozměry 23,5×15,6 mm. Předchozí model Fujifilm X-T3 měl poměrně krátký život. Společnost Fujifilm ho nahrazuje po 1,5 roce, což je v posledních letech docela krátká doba. Přestože tento fotoaparát patří technologicky ke špičce i dnes, máme tu nový, který vylepšuje předchozí model v těch nejdůležitějších oblastech, kde měl problémy. Tím byl např. autofokus nebo absence mechanické stabilizace. Zůstává 26,1MPx APS-C X-Trans CMOS 4 BSI snímač s rozměry 23,5×15,6 mm.

Ten je ale nově mechanicky stabilizovaný v 5 osách a nabídne účinek až 6,5 EV (pro 18 z 29 objektivů Fujifilmu, seznam najdete na stránkách Fujifilmu ). Ve videu je pak k dispozici i digitální stabilizace obrazu (ve 4 osách). Máme zde fázové zaostřování pomocí senzoru. Při použití kontrastního je X-T4 schopna ostřit od -3 EV, s fázovým pak dokonce od vynikajících -6 EV. Fujifilm zapracoval na spolehlivosti autofokusu a sledování objektu, které bylo donedávna problémem u X-T3, než to vyřešil nový firmware . Zaostřit má být možné za pouhých 0,02 sekundy. Zajímavostí je možnost ukládat nejen do JPEGu a 14bitových RAWů, ale i TIFFu (v 8 nebo 16 bitech).

Expozici je možno nastavit automaticky, pomocí priority času, clony nebo manuálně. Citlivosti mají standardní rozsah ISO 160 až ISO 12800, režim rozšíření přidává ISO 80 až ISO 51200. Expoziční časy se liší podle použití závěrky a režimu. Mechanická závěrka a elektronická první lamela začíná na 1/8000 sekundy, končí pak na časech 4 s (P), 30 s (A) nebo 15 minut (S, M). bulb režim nabídne až 60 minut. S elektronickou závěrkou je nejkratším časem 1/32000 sekundy, bulb je vždy sekundový. K dispozici jsou ale také různé kombinace včetně automatického výběru mezi závěrkami. U videa jsou časy 1/8000 sekundy až 1/4 sekundy u Full HD, resp. 1/24 sekundy u 4K. Korekce expozice nabídne +/-5 EV, u videa pak +/-2 EV. Synchronizační čas blesku činí 1/250 sekundy.

Také sekvenční snímání má spoustu různých režimů. S 1,25× cropem a elektronickou závěrkou lze dosáhnout na 30 fps, buffer pak postačí na 60 JPEGů, 35 komprimovaných RAWů (ztrátově i bezeztrátově) a 33 nekomprimovaných RAWů. Nižší rychlosti 20 a 10 fps pochopitelně nabídnou větší kapacitu bufferu. Pokud chcete snímat s elektronickou závěrkou bez cropu, je tu maximem 20 fps (buffer na 79, 36, resp. 34 snímků). S mechanickou závěrkou je maximem 15 fps (buffer na 110, 38, resp. 35 snímků). Zajímavostí je i funkce Pre-Shot, která uchová snímky i před zmáčknutím spouště. Funguje u cropovaného snímání a při 30 fps nechá 20+20 snímků (20 před zmáčknutím, 20 po zmáčknutí). U 20 fps je to 20+37 snímků a u 10 fps pak 10+310 snímků.



K dispozici máme i expoziční bracketing pro 2, 3, 5, 7 nebo dokonce i 9 snímků s rozdíly až 3 EV. Je tu i bracketing filmových režimů, DR, ISO citlivosti, vyvážení bílé a zaostření. V případě filmových režimů přibyl nový režim Eterna Bleach Bypass. I pokud jde o video, nabídne X-T4 spoustu možností. DCI 4K (4096×2160 pixelů) i UHD 4K (3840×2160 pixelů) jsou k dispozici až do 60p a datovém toku do 400 Mbps. Při využití IBIS a digitální stabilizace je použit 1,29× crop. Full HD (2048×1080 nebo 1920×1080 pixelů) je také nanejvýš při 60p a tok může být do 200 Mbps.

Máme tu ale i slow-motion Full HD, které lze nově natáčet i při nadprůměrných 240 fps, což už zajistí detailní a přitom výrazně zpomalený záznam. Máme tu podporu MP4 i MOV s kodekem MPEG-4 AVC/H.264), v případě MOV záznamu je k dispozici i HEVC/H.265. Točíte-li DCI 4K video, je k dispozici pouze H.265 záznam. Máme tu i 10bitový F-Log záznam s rozšířeným dynamickým rozsahem. Interně lze nahrávat 4:2:0 v 10bitech, přes HDMI lze nahrávat i 4:2:2 s 10 bity. Přibyla speciální páčka jen pro přepínání fotek a videa, což zmírní problematické přepínání známé z X-T3.



X-T4 podporuje až SDXC karty s kapacitou do 512 GB, využít lze i UHS-II modely. Fotoaparát má 0,5" EVF s OLED technologií a rozlišením 3,69 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů). Potěší i obrovským 0,75× zvětšením a 100fps obnovovací frekvencí. Hlavní displej je nyní plně otočný, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 milionu bodů. Potěší i tím, že je dotykový. Fotoaparátu pochopitelně nechybí ani bezdrátová rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2 LE. Najdeme zde také micro HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 a dva jacky, 3,5mm pro externí mikrofon a 2,5mm pro dálkové ovládání. 3,5mm jack pro sluchátka tu už nenajdeme, lze však využít redukci a USB port. Máme tu i synchronizační terminál.



O napájení se nově stará větší akumulátor NP-W235, který má vydržet na 500 snímků s objektivem XF 35mm F1.4 R . V ekonomickém režimu to má být dokonce až 600 snímků (570 přes EVF). Přiznejme si, že doslova mizerná výdrž baterie byla jedním ze zásadních problémů X-T3, a tak je dobře, že na tom Fujifilm zapracoval. S gripem VG-XT4 se výdrž zvýší až na 1450, resp. 1700 (1600) snímků. Tělo má rozměry 134,6×92,8×63,8 mm a váží 526 gramů. S baterií a kartou se hmotnost vyšplhá na 607 gramů. X-T4 má být i dostatečně odolná, závěrka byla testována na 300 tisíc cyklů, nevadí ani trochu vody, prachu a mrazy do -10 °C. Cena byla stanovena na $1699 za tělo, $2099 za set s 18-55mm objektivem a $2199 za set s objektivem 16-80mm

