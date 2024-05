Kompakty Ricoh GR III HDF jsou tak populární, že je výrobce prodává pomocí loterie

Společnostmá už od roku 2019 v nabídce kompaktní APS-C fotoaparáts 24MPx snímačem a objektivem, který dává po přepočtu 28mm ohniskovou vzdálenost. Navzdory všeobecnému útlumu v kompaktech, který se začal výrazně projevovat už od roku 2011, patří spolu s Fujifilm X100 k velmi populárním fotoaparátům a od doby svého vzniku se objevily např. verze GR IIIx se 40mm objektivem po přepočtu, GR III Diary Edition nebo GR III HDF a GR IIIx HDF, které mají High Diffusion Filter. Tento filtr, který je použit místo tradičního ND filtru, způsobují jemnější kresbu světel a jakousi mlhu kolem nich, aniž by se to dotklo klasické kresby v jiných částech obrazu. O všechny tyto modely je vysoký zájem a Ricoh je nestačí dodávat.