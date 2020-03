Low-endový Canon EOS R6 má údajně přinést IBIS, 4K60p a dva sloty

Canon opravdu začal pořádně snažit nejen v high-endových třídách, ale nechce přepouštět své pozice ani v těch nižších. Jeho full frame CSC fotoaparáty zatím nejsou technologicky nějak nadprůměrné, nyní se ale zdá, že se to bude měnit. Nynější modely jsou solidními fotoaparáty se solidním poměrem ceny a výkonu, ale třeba EOS R6, který by měl být nástupcem zrcadlovek EOS 6D, tedy low-endu ve full frame třídě. Nicméně specifikace rozhodně nezní vůbec low-endově. Vypadá to, že seopravdu začal pořádně snažit nejen v high-endových třídách, ale nechce přepouštět své pozice ani v těch nižších. Jeho full frame CSC fotoaparáty zatím nejsou technologicky nějak nadprůměrné, nyní se ale zdá, že se to bude měnit. Nynější modely jsou solidními fotoaparáty se solidním poměrem ceny a výkonu, ale třeba EOS RP je spíše levnou skládačkou technologicky zastaralejších dílů. Na internet však nyní prosakují informace o příchodu modelu, který by měl být nástupcem zrcadlovek EOS 6D, tedy low-endu ve full frame třídě. Nicméně specifikace rozhodně nezní vůbec low-endově.

Měl by tu být 20MPx full frame senzor, který má být mechanicky stabilizovaný, což je dlouho žádaná vlastnost. S tou by měl přijít i dražší EOS R5 . Stejně jako u R5, i zde by mělo být dosahováno sekvenčního snímání s rychlostí 12 fps při použití mechanické závěrky a 20 fps s tou elektronickou. Pochopitelně, v nižších třídách se nedá čekat 8K video, nicméně 4K video u EOS R6 by už mělo dosahovat 60 fps a nikoli typických 30 fps. Zda tu bude výrazný výřez nebo vyčítání z celého čipu, to spekulace a úniky neuvádí. Full HD má být dostupné až do 120 fps.

Má se dostat na dva sloty pro paměťové karty (dá se předpokládat dvojice SDXC), EVF by mělo mít nižší rozlišení a tělo by nemělo být tak kvalitní (nejspíš nižší odolnost). Počítá se také s novým akumulátorem a spekuluje se, že by mohl být shodný s EOS R5. Zajímavá je i ta informace, že by se mohl představit už v červnu 2020.

Ceny souvisejících / podobných produktů: