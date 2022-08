Motorola uvedla X30 Pro, první smartphone s 200MPx senzorem

O příchodu smartphonů srozlišením se hovoří už dlouho, Samsung ostatně nechal vyrobit obří plakát z 200MPx mobilního senzoru a Motorola nedávno zveřejnila snímek z 200MPx telefonu . A právě tento telefonse nyní představuje. Je vybaven velkým 1/1,22" snímačem Samsung ISOCELL HP1, který má miniaturní 0,64µm pixely a slučování 4 nebo 16 pixelů do sebe (pro vznik 50MPx nebo 12,5MPx snímků, resp. vznik plošného ekvivalentu 1,28µm, příp. 2,56µm pixelu). Otázkou je, zda to bude k něčemu dobré a zda by nestačilo jen slučování 4 pixelů při větších pixelech. Objektiv má světelnost F1,95 a optickou stabilizaci. Hlavní fotoaparát si troufne na 8K video při 30 fps.