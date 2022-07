Na internetu se ukázal snímek z 200MPx smartphonu Motorola X30 Pro

Motorola chystá telefon s 200MPx snímačem, není nic nového. O tom se mluvilo už před půl rokem ještě pod kódovým X30 Pro nebo Edge 30 Ultra a bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně bude fotit.

To, žechystá telefon s 200MPx snímačem, není nic nového. O tom se mluvilo už před půl rokem ještě pod kódovým označením Frontier . Od té doby se s námi o jednu ukázku fotografie podělil samotný Samsung na obrovském plakátu a stačil představit druhý 200MPx čip s ještě menšími pixely. Nový telefon Motoroly ponese podle trhu názevneboa bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně bude fotit.

klikněte pro zvětšení (vede na weibo.com

Na sociální síti Weibo se totiž ukázala fotografie pořízená tímto telefonem s využitím pixel binningu v režimu 4-in1 (čip bude umět i 16-in-1). Výsledné rozlišení snímku je tak 50 MPx. Výsledek má opravdu hodně velké rozlišení, počítejte však s rozmýváním obrazu, takže aby snímek vypadal výborně na per-pixel úrovni, chtělo by ho to ještě o něco zmenšit. Rozhodně si lze všimnout zvláštních neostrostí směrem k rohům obrazu. Mají dost zvláštní nevyrovnaný charakter, takže je otázkou, zda je to objektivem nebo skládáním jednotlivých snímků do sebe).