Samsung prezentoval schopnosti 200MPx snímače na 616m2 plakátu kočky

V září loňského roku představila společnostnový snímač ISOCELL HP1 s obrovským rozlišením. Ten se zatím nedostal do žádného telefonu, nicméně se hovoří o tom, že by se měl v červenci objevit v nové Motorole Frontier . Jde o zhruba 1/1,2" čip s miniaturními 0,64µm pixely, což je patrně až zbytečně moc velké zmenšení pixelů, byť jsme si ukázali , že i 0,8µm pixely stále dokážou přinášet lepší detaily při přijatelném šumu (s výjimkou opravdu vysokých citlivostí). Schopnosti tohoto snímače se Samsung pokusil demonstrovat na focení toho, co je velmi častým námětem fotografií na sociálních sítích. Kočky a koťátka.

Fotit neposedná zvířata je mnohem těžší než v případě statických objektů. Navíc se nefotilo s pomocí telefonu, ale vývojové základní desky s fotomodulem. Minhyuk Lee ze Samsungu a jeho tým sice vyrobili i adaptér na objektiv z DSLR, nicméně se nakonec rozhodli vyfotit snímek s klasickým fotomodulem, který bude i ve výsledných telefonech a bude tak odpovídat tomu, co by mohli čekat i zákazníci.

Výsledkem je 200MPx fotografie kočky, kterou nechali vytisknout na 12 pláten o šířce 2,3 metru. To vytvořilo obrovský plakát o rozměrech 28×22 metrů (616 m2). Ačkoli zde nechali udělat 200MPx snímek, dá se předpokládat, že výsledné telefony budou v drtivé většině režimů využívat slučování pixelů, a to ať v rozlišení 8K pro video nebo ještě nižší u fotek. Tyto snímky by díky slučování 16-in-1 patrně měly mít 12,5 MPx, což je dnešní standard.