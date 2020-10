Nikon prý chystá Z9, nový full frame se 46 MPx a 8K30p videosekvencemi

Nikon Z9. Ten by měl mířit nejen na rychlé snímání fotografií, ale také na profesionální natáčení videa (měl by být konkurencí Nikonu se poslední dobou moc nedaří a dle úniků na Internetu se má chystat nový high-endový přístroj. Ten by měl mířit nejen na rychlé snímání fotografií, ale také na profesionální natáčení videa (měl by být konkurencí Canonu EOS R5 ). Máme tu najít 46MPx snímač, nový procesor EXPEED, přičemž výsledkem má být sekvenční snímání s rychlostí 20 fps a podpora natáčení 8K videa při 30 fps.

Příliš velkým překvapením pak není informace, že Nikon opět nechce použít SD karty a mají tu být dva sloty pro XQD, resp. CFexpress. Vylepšení se má dočkat zaostřovací systém a zejména možnost sledování objektů, hovoří se také o elektronickém hledáčku (EVF) bez blackoutu, podporována má být i gigabitová LAN. Zdroje nicméně hovoří o tom, že rozhodně nejde o něco, co by se mělo objevit v dohledné době. Mluví se totiž o představení na podzim roku 2021. Zda se tak stane, to teprve uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: