Nové úniky k Nikonu Z6 III: nejen 4K120p, ale i 6K60p

Před měsícem se objevily údajné specifikace fotoaparátu. Nyní tu máme další únik, který potvrdil většinu předchozích, ale některé i vyvrací, a to navíc v dobrém smyslu. Znovu se potvrzuje, že tu bude 24,5MPx snímač CMOS BSI, který bude ale vylepšen v oblasti rychlosti. Procesorem bude EXPEED 7, ale nový únik zatím nepotvrdil, že by tu měly být rovnou dva. Tělo by do značné míry mělo být převzato z modelu Z8 . Má se tu objevit plně polohovatelné LCD a vylepšená stabilizace se 7EV účinkem s optimalizací pro video. Nemá chybět Pixel-Shift a s tím funkce pro záznam s vysokým rozlišením (patrně 96 MPx).

Hovoří se o nových algoritmech pro AF s dual-stream vyhodnocováním. Co přesně si pod tím představit, zatím těžko říci. Bez ořezu má zvládat sekvenční snímání se 40 fps, v APS-C výřezu dokonce 120 fps. Velkou radost udělá video. O podpoře 4K120p se už mluvilo. To bude sice dostupné jen v DX (APS-C) výřezu, takže počítejte s užším úhlem záběru, nicméně to zvládne do H.265 a 10 bitů. V ProRes 422 HQ je možný záznam max. do 4K60p. Bude zde možnost záznamu detailního 4K60p videa (oversampling ze 6K), ale není jisté, zda bude umožněn i běžný záznam v 6K60p (tedy ne v RAWu a ne s automatickým převzorkováním na 4K). Každopádně ačkoli se původně říkalo, že N-RAW zde nebude, tentokrát se tvrdí, že přijde, a to jak v 4K120p, tak i v onom 6K60p, a to dokonce ve 12 bitech. Samozřejmostí budou i profesionálnější video funkce jako možnost stanovit expoziční čas v sekundách i úhlech.

Má tu být slot pro kartu CFexpress Type B i SDXC UHS-II. Samozřejmostí už dnes bude Wi-Fi (2,4GHz i 5GHz), Bluetooth LE, máme tu najít i velký porty HDMI-A a USB-C port má podporovat rychlé nabíjení.