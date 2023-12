Objevují se údajné specifikace Nikonu Z6 III: má přinést 4K120p video

Po více než třech letech je už čas na nástupce fotoaparátu Nikon Z6 II . Nyní se na internetu objevily neoficiální zvěsti o připravovaném nástupci,. Ty je pochopitelně potřeba brát hodně s rezervou, nicméně přesto může být zajímavé se podívat na to, co prosakuje na veřejnost. Zda to bude pravda nebo ne, to ukáže až čas, nicméně podle těchto informací by měl mít Nikon Z6 III nadále 24,5MPx snímač, ten by ale měl být nový a mělo by mu sekundovat duo výkonnějších procesorů EXPEED 7. Závěrka má být mechanická i plně elektronická.