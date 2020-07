Olympus a JIP znovu potvrzují pokračování fotografické techniky

Před necelým měsícem se objevila zpráva, že japonská společnost JIP odkoupí fotografickou divizi společnosti Olympus . Mnozí si toto předkládají jako konec fotoaparátů Olympus a obě firmy se snaží zákazníky ujistit, že tomu tak nebude. Nová společnost zatím nemá jméno (prozatím označena jako "New Imaging Company") a dle JIP hodlá i nadále pokračovat ve vývoji, výrobě i podpoře produktů značky. 2. července byla představena i roadmapa objektivů a JIP potvrzuje, že i po převzetí se na těchto plánech nic nezmění, objektivy spatří světlo světa a bude probíhat vývoj ve všech kategoriích. JIP navíc věří, že zvýší své zastoupení na globálním trhu s fotografickou technikou a půjde o energickou společnost.

Veřejnost je nicméně poněkud skeptická. JIP se soustředí na nákup strádajících divizí, které se více či méně úspěšně snaží revitalizovat. To se ne vždy musí povést a je jen otázkou, jak moc dobře se to povede u Olympusu. Mnozí JIPu předhazují např. notebooky Sony Vaio, které jsou jednou z velkých divizí, které tato společnost převzala. Je pravdou, že notebooky Vaio pak zmizely z mnoha různých trhů, ale značka existuje i nadále a pomalu se i vrací na některé z opuštěných trhů, i když v menším rozsahu.

V případě produktů Olympus je velkou otázkou nejen to, zda se stáhne z některých trhů (v květnu se např. stáhl z jihokorejského trhu), ale také to, pod jakou značkou vlastně bude vystupovat. Ostatně ani notebooky Vaio už dnes nenesou jméno Sony. Prozatím se proslýchá, že by nové produkty mohly být jednoduše jen OMD a PEN. Tak uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: