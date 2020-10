Opět se objevují zvěsti o APS-C CSC od Canonu s bajonetem RF

Canon sice velmi dlouho držela zrcadlovky v popředí zájmu, nicméně nyní sama uznala, že zaměřovat se primárně na DSLR není nejlepší nápad, a zapracovala výrazně na nabídce CSC. Bohužel to má i jeden nepříjemný dopad. Původně počítala jen s APS-C a bajonetem EF-M, jenže situace na trhu se výrazně změnila. Ten se totiž zaměřil především na full frame CSC a pro něj je EF-M nevhodný. Full frame CSC Canonu tak přišla s novým bajonetem RF a Canon se tímto ocitl v nezáviděníhodné situaci, kdy má na trhu dva CSC systémy s odlišnými bajonety. Už od představení Společnostsice velmi dlouho držela zrcadlovky v popředí zájmu, nicméně nyní sama uznala, že zaměřovat se primárně na DSLR není nejlepší nápad, a zapracovala výrazně na nabídce CSC. Bohužel to má i jeden nepříjemný dopad. Původně počítala jen s APS-C a bajonetem EF-M, jenže situace na trhu se výrazně změnila. Ten se totiž zaměřil především na full frame CSC a pro něj je EF-M nevhodný. Full frame CSC Canonu tak přišla s novým bajonetem RF a Canon se tímto ocitl v nezáviděníhodné situaci, kdy má na trhu dva CSC systémy s odlišnými bajonety. Už od představení EOSu R se tak spekuluje, že by společnost mohla přejít na RF i u APS-C modelů. To bylo sice dlouho popíráno, nicméně se stále častěji objevují dohady, že by se tak opravdu mohlo stát.



takto by vypadal takto by vypadal Canon EOS RP s APS-C senzorem

Poslední taková informace říká, že by se něco takového mohlo objevit v druhé polovině příštího roku, ale kupodivu se nepředpokládá uvedení žádných APS-C objektivů (RF-S?). Novinka by měla cílit na sport a natáčení videa, tedy se hovoří o vysokých rychlostech sekvenčního snímání, podobně tak i vysokých frekvencích při natáčení videa. Neměl by chybět ani zaostřovací systém Dual Pixel AF II. Zda ale skutečně nějaký takový fotoaparát přijde, nevíme, a nikdo z Canonu zatím nic takového nepotvrdil. Znovu připomínám, že jde o nepotvrzené informace, které však mohou nabádat k zamyšlení. Otazníky nad budoucnosti systému EOS M s objektivy EF-M tedy visí i nadále.

Spekulacím ale napovídá i chování Canonu kolem tohoto systému. Nový EOS M50 Mark II je spíše jen modelem s novým firmwarem než výrazně přepracovaným fotoaparátem a posledním objektivem pro tento bajonet z dílen Canonu je EF-M 32mm f/1.4 STM ze září 2018.

