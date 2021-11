Organický 8K snímač Panasonicu s globální závěrkou má novou strukturu

Panasonicu se 2, 3, 4,

O organickém čipuse poprvé mluvilo už v roce 2013 . Od té doby se zmiňoval už několikrát ( 1 5 ) a ačkoli se už objevil např. v kameře AK-SHB800, jeho vývoj nadále pokračuje, než se dostane do běžné produkce. Před několika dny Panasonic ukázal snímač znovu a opět došlo k několika úpravám, které vylepšují jeho vlastnosti. Tento čip velikosti Super 35 (zhruba APS-C) nabídne možnost natáčení 8K videa (8192×4320 pixelů) při 60 fps. Oproti předchozím verzím je ale nyní organická vrstva starající se o konverzi světla na elektrický náboj plně nezávislá od obvodů, které se pak starají o ukládání a vyčítání.

Globální závěrku je nyní možné vytvořit jednoduše změnou napětí na organickém filmu, navíc v tomto okamžiku není potřeba podpůrných obvodů a kondenzátorů, které by se staraly o "zapamatování" si toho, co provedla světlocitlivá vrstva, a zvyšuje to i dynamický rozsah. Máme zde možnost změny nativní citlivosti na úrovni pixelů, což také vylepšuje dynamický rozsah čipu a práci s ním, umožňuje to také vytvoření ND filtru na úrovni čipu. Zatím ale stále nevíme, kdy se výsledek vývoje organického čipu dostane do nějakých aspoň trochu "lidových" produktů Panasonicu.

