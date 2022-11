Panasonic a DJI údajně testují zaostřování pomocí lidaru

Zaostřování na fotoaparátech a kamerách může využívat několik různých metod. U fotoaparátů se např. využívá tradičně kontrastní ostření, které ale v posledních letech nahrazuje fázové. To se původně využívalo u zrcadlovek na speciálním čipu, ale většina snímačů za poslední dekádu už má fázové snímače na sobě a umožňují ostřit přímo na snímači, kterým se fotí. Proto fázový AF najdeme na drtivé většině fotoaparátů. Výjimkou je Panasonic, který se drží svého systému Depth From Defocus (DFD), které jakýmsi fázovým ostřením na základě kontrastního. Tato “simulace” mnohdy funguje velmi dobře, ale jsou naopak situace, kdy je rozdíl mezi touto přiohnutou kontrastní metodou a fázovou dost výrazný. Nemuselo by tak být ale napořád.

Před dvěma měsíci se objevila informace, že Panasonic opět silněji zvažuje nasazení fázového AF , nyní se však ukazuje, že by ke slovu mohlo přijít i lidarové řešení. To už využívá profesionální kamera DJI Ronin 4D a proslýchá se, že společnosti Panasonic a DJI na dalším využití lidarového AF spolupracují. Podle posledních informací se nový způsob AF dále testuje a mohl by se objevit v blízké budoucnosti v dalších přístrojích. Co si pod tím představit, těžko říci. Otázkou totiž je, zda k tomu skutečně dojde, případně kdy a u kterých fotoaparátů a kamer.