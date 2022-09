Panasonic silněji zvažuje fázový AF ve svých fotoaparátech

Panasonic a můžete se dozvědět několik zajímavých informací. Panasonic např. znovu vysvětlil, co vlastně znamená nová

Na serveru Imaging Resource si můžete přečíst rozhovor se čtyřmi zástupci společnostia můžete se dozvědět několik zajímavých informací. Panasonic např. znovu vysvětlil, co vlastně znamená nová L2 Alliance mezi Leicou a Panasonicem. Zatímco dosud firmy sdílely výsledky svého vývoje, nová aliance znamená, že se na vývoji budou podílet společně. Nenahrazuje to tedy L-Mount Alliance, kde je ještě Sigma, ale je to další smlouva o spolupráci.

Panasonic dále zmínil, že v posledním roce se jim hodně dařilo a např. v Británii byl jedinou značkou, která rostla. Zajímavostí je, že Panasonic měl ambice dělat full frame od začátku, ale Micro Four Thirds byl využit jako krok k tomuto cíli. Full frame dělá Panasonicu radost, což je spojeno i se zaměřením na video tvůrce, kde se zúročily zkušenosti z kamer VariCam. Tento trh je obrovský a hovoří se o tom, že okolo 50 milionů lidí je online tvůrci, z čehož 3,3 milionu se tomu věnuje profesionálně a okolo 2 milionů z toho má 6místné cifry v dolarech ročně. Není divu, že se dnes všechny společnosti vyrábějící fotoaparáty tak moc soustředí na funkce videa a streamování.



Důležité je ale zejména to, že Panasonic připustil možnost, že se do jeho fotoaparátu v budoucnu dostane fázové zaostřování. Tuto možnost nevyloučil už ani v minulosti, kdy řekl, že se při vývoji GH6 využívalo systémů vylepšení autofokusu DFD pramenících už od dob GH4, ale prioritou byly jiné vlastnosti. V posledním rozhovoru sice Panasonic přímo nepotvrdil, že se fázový AF objeví, potvrdil však, že se jím společnost vážně zabývá. Na škále ano-ne prý Yosuke Yamane (výkonný viceprezident) naznačil cca 80 % pro "ano". Mám-li přidat svůj osobní názor, myslím si, že Panasonic by mohl přejít na PDAF někdy v roce 2024-2025.

Další zajímavostí je to, jak skutečně funguje DR Boost. Už víme, že snímač má v zásadě dvě nativní citlivosti a je schopen je kombinovat do jedné expozice. To funguje tak, že se expozice rozdělí na dvě, jedna se přečte s nižší citlivostí ISO, druhá pak s vyšší, a to se zkombinuje dohromady. To ostatně vysvětluje, proč je DR Boost podporován maximálně při 60 fps. V podstatě to funguje podobně jako klasické HDR video skládající dva různě exponované snímky dohromady, je to ale vylepšeno o to, že se pro různou expozici využívají různé nativní citlivosti, což významně zlepšuje kvalitu expozice pořízené při vyšší citlivosti ISO.

Pro další detaily můžete navštívit stránku serveru IR a přečíst si celý rozhovor. Probírá se tam např. vliv stabilizace na eliminace problému roztřesení závěrkou, rozdíl rolling shutter efektu ve videu a fotkách, vylepšení stabilizačního výkonu, absence 6K Photo a další.