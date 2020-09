Panasonic potvrdil vývoj nástupce Lumixu GH5

Koronavirová pandemie tvrdě dopadla na výrobce fotoaparátů, což se týká i Panasonicu. Yasuke Yamane, ředitel fotografické divize Panasonicu, to připustil v nedávném videu, kde popisoval přechod lidí k tvorbě videa, nástupu vloggingu, pro který uvedl nový Lumix G100. Zmínil i zvýšený zájem o videokonference, pro které vyvinul software umožňují použití vybraných fotoaparátů Lumix jako webkamery.

Zajímavé je ale především to, co se bude dít s Micro Four Thirds systémem. Už před měsícem potvrdil, že se s ním počítá i nadále , a nyní to potvrzuje znovu. Vedle nedávno představeného Lumix G100 pro vloggery totiž potvrdil přípravu nové vlajkové lodi řady GH pro profesionální natáčení videa. Řada MFT fotoaparátů se nyní má soustředit především na rychlost. Že by další zvýšení frekvencí ve 4K i ve slow-motion?