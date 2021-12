Panasonic Lumix GH6 nabírá zpoždění, přijde začátkem roku 2022

Panasonic koncem letošního května představil nový vloggerský Lumix GH6. Tak se nakonec nestane a fotoaparát byl odsunut na počátek roku 2022. Pravděpodobným viníkem je čipová krize, která doléhá i na ostatní (např. Sony muselo koncem letošního května představil nový vloggerský Lumix GH5 II , slíbil objektiv 25-50mm F1.7 , který představil v červenci, a současně oznámil, že ještě letos uvede vrcholný model. Tak se nakonec nestane a fotoaparát byl odsunut na počátek roku 2022. Pravděpodobným viníkem je čipová krize, která doléhá i na ostatní (např. Sony muselo pozastavit výrobu několika fotoaparátů včetně vloggerské ZV-E10 ).

Připomeňme, že Lumix GH6 má mít nový senzor i procesor, který má zvládnout neomezené nahrávání 10bitového DCI 4K videa při 60p a 10bitových barvách v kódování 4:2:2. Současně má umět i 10bitové slow-motion, a to až ve 4K 120p (významná vzpruha z dnešního 8bitového Full HD při 180 fps). Má tu být i 10bitové natáčení v 5.7K 60p. To napovídá, že by se rozlišení čipu mělo zvýšit alespoň na 24 MPx.

