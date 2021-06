Panasonic naznačuje další vývoj a vysvětluje rozdíly mezi GH5 II a GH6

Lumix GH5. Už představila Yosuke Yamane.

Společnost Panasonic přichází se dvěma nástupci video-fotoaparátu. Už představila Lumix GH5 II a ještě nás v blízké době čeká Lumix GH6 . Otázka, která v mnohých hlodá, je, proč Panasonic představuje po čtyřech letech existence GH5 hned dva nástupce v jednom roce? To nám ve videu na YouTube vysvětluje ředitel fotografické divize

Zdůvodnění je to vcelku logické. Ač si to mnozí fotografové nechtějí přiznat, doba se mění a produkce videa zejména v podobě vlogování jde nahoru. S tím také stoupají požadavky na schopnosti streamování, které bylo u fotoaparátů dost problematické, a snadný upload videa na YouTube pro živé streamování umí jen hrstka fotoaparátů. Právě tam tedy zamíří Lumix GH5 II. Ten bude cílen především na youtubery a vloggery (to bude platit i pro nástupce tohoto modelu). To pochopitelně neznamená, že by fotoaparát fotil hůře než doposud.

Lumix GH6 (a jeho nástupci) naopak podrží linku profesionálního fotoaparátu pro natáčení videa. Ačkoli tak GH5 II není ochuzena o schopnosti videa a ještě přidává, GH6 půjde ještě dál. Počítá se i s novými objektivy, jedním z modelů bude 25-50mm F1.7. Na celé 16minutové video se můžete podívat (viz výše). Mnohé jistě nepotěší, že se Yamane vůbec nezmínil o kompaktech Lumix, což s dnešní situací na trhu i délkou doby od uvedení posledního kompaktu Lumix dále napovídá tomu, že se už asi vývoje dalších kompaktů nedočkáme. Možná ale Panasonic překvapí.



Ceny souvisejících / podobných produktů: