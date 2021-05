Panasonic oznámil vývoj Lumixu GH6 a objektivu 25-50mm F1.7

Panasonic potvrdil vývoj high-endového video-fotoaparátu Lumix GH6. Takže co nám prozradil? Těšit se můžeme na neomezené nahrávání DCI 4K v kódování 4:2:2 a 10bitových barvách. Zásadní informací je ale to, že zde bude 5.7K 60p video s 10bitovými barvami.

Dnes proběhlo představení několika novinek ze stáje Panasonicu pro Micro Four Thirds systém. Máme zde nový fotoaparát Lumix GH5 II , který přináší několik vylepšení, jež nešla implementovat pomocí nového firmwaru. Vedle toho alepotvrdil vývoj high-endového video-fotoaparátu. Takže co nám prozradil? Těšit se můžeme na neomezené nahrávání DCI 4K v kódování 4:2:2 a 10bitových barvách. Zásadní informací je ale to, že zde bude 5.7K 60p video s 10bitovými barvami.

To nám prozrazuje také nějaké informace o rozlišení snímače. Osobně předpokládám, že by mohl mít celkové rozlišení 5760×4320 pixelů (24,9 MPx), přičemž pro video by využíval 5760×3240 pixelů. Počítá se i s novým procesorem a 4K videosekvencemi s 10 bity a 120 fps. V tomto případě půjde nejen o slow-motion video VFR (Variable Frame Rate), které je obvykle beze zvuku, ale také o klasické video HFR (High Frame Rate), takže se dá čekat i nahrávání audia. Cena se má pohybovat okolo 2500 USD.



Vedle toho se můžeme těšit i na nový objektiv Leica DG 25-50mm F1.7, který nabídne přepočtených 50-100 mm a doplní stávající širokoúhlejší model Leica DG 10-25mm F1.7 , s nímž by měl sdílet rozměry. Novinky čekáme do konce roku 2021.

