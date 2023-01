Panasonic přidal dva nové objektivy do roadmapy pro L-Mount

Panasonic přišlápla na plyn. Před několika dny uvedla

Společnostpřišlápla na plyn. Před několika dny uvedla Lumix S5 II , který obsahuje toužebně očekávané fázové zaostřování. To by přece jen mohlo docela zamíchat kartami s ohledem na to, jak jsou Lumixy oceňované za schopnosti natáčení videa. Objevil se také nový objektiv 14-28mm a máme tu také novou roadmapu, která ukazuje chystané objektivy pro budoucnost.

Tady najdeme dvě novinky. Do třídy pevných objektivů by měla zamířit patrně 100mm varianta. Je sice v řadě objektivů se světelností F1,8, což by mohlo napovídat např. 100mm F1.8, zároveň se ale říká, že by mělo jít o makro objektiv, takže je pravděpodobnější 100mm F2.8 Macro. Další novinkou by měl být ultrazoomový objektiv. Podle grafu to vypadá na 28-200mm, nicméně doufejme, že Panasonic zde trochu přitlačí a objektiv bude začínat na širokoúhlejších 24 mm. Podle jeho zařazení v tabulce to vypadá na proměnnou světelnost ve stylu F3,5-5,6 nebo F4,0-6,3 a podobných. To se ale teprve ukáže.