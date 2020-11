Panasonic útočí: firmwary výrazně zlepší video u S1, S1H, S1R i S5

Panasonic poměrně dlouho vedl v nabídce fotoaparátů schopných natáčet 4K video při 60p, nicméně takové přístroje má už i konkurence. Do boje tak přichází s dalšími vylepšeními pomocí aktualizovaných firmwarů, které budou uvolněny 24. listopadu.

Na trhu s full frame CSC fotoaparáty je teď hodně těsno a výrobci se soustředí zejména na natáčení videa.poměrně dlouho vedl v nabídce fotoaparátů schopných natáčet 4K video při 60p, nicméně takové přístroje má už i konkurence. Do boje tak přichází s dalšími vylepšeními pomocí aktualizovaných firmwarů, které budou uvolněny 24. listopadu. Lumix S1H dostane verzi 2.2, S1R variantu 1.6, stejně tak i S1 bude mít verzi 1.6 a nový Lumix S5 pak 2.0. A co na nás vlastně čeká? Je toho opravdu hodně a výčet zdaleka nebude kompletní.

S1H, S1R a S1 dostanou vylepšený autofokus (z modelu S5). Ten vylepšuje detekci lidí, jejich těla i při obrácení od kamery, DFD nabídne vylepšený průběžný autofokus AFC a sledování objektu. U všech modelů (včetně S5) může být sledování lidí a zvířat zapnuté i při jednozónovém AF, všechny také budou u videa podporovat AF+MF. Zatímco ovládání expozice přes SS/Gain bylo doposud k dispozici jen pro profi model S1H, nyní ho dostanou i S1R, S1 a S5. Všechny modely řady S1 budou umožňovat přehrávání vertikálního videa vertikálně a pomocí Wi-Fi mohou přenášet do smartphonu video i ve 4K rozlišení. U S5 a S1H lze nastavit, zda se má obraz v monitoru překlápět při jeho převrácení.

Zatímco Lumix S1R byl doposud hodně mířen na fotografie, nyní dostane mnoho velmi užitečných vylepšení v oblasti videa. Přibylo natáčení v rozlišení 5K (4992×3744 pixelů), konečně se dostalo i na podporu 10bitového HDR záznamu v Like 2100. Přes HDMI zvládne 4K 60p/50p záznam v 10 bitech a kódování 4:2:2 přes HDMI. Podporuje i XLR adaptér DMW-XLR1 a jeho ovládání z menu. Lumix S5 dostává podporu Cinema 4K videa (4096×2160 pixelů) s až 30p 4:2:0 při 10 bitech a datovém toku 200 Mbps. Přes HDMI zvládne i RAW výstup, a to až do 5.9K rozlišení. Mimo jiných nových funkcí nabídne také nové styly L.ClassicNeo a L.Monochrome S. V první polovině roku 2021 pak Lumix S1 dostane firmware verze 2.0, který dokonce nabídne 12bitový RAW výstup! Vedle toho nebude chybět ani interní záznam v 4K 60p/50p 4:2:0 a 10 bitech i manuální nastavování Dual Native ISO.

