Přichází objektiv Tamron 35-150mm F2-2.8 VXD

Objektiv se skládá z 21 členů uspořádaných do 15 skupin, jsou zde 4 členy LD a 3 GM (lisované skleněné). Zaostřovat může od 33 cm na minimálním zoomu, kde dosahuje zvětšení 1:5,7 (0,175×). Na max. zoomu je to 85 cm, zvětšení je ale podobné s hodnotou 1:5,9 (0,17×). K ostření je využit lineární motorek VXD a najdeme tu tlačítko Focus Set s možnosti nastavení poloh A a B (stiskem tlačítka se pak přeostří mezi nimi). Nejde o zrovna malý objektiv, má totiž 158 mm na délku, 89,2 mm v průměru, používá 82 mm filtry a váží 1165 gramů. Objektiv je odolný vůči vlhkosti, má fluorovou povrchovou úpravu pro odpuzování nečistot. Do prodeje půjde 28. října za cenu 44990 Kč (pro zajímavost 35-150mm F2,8-4 vyjde na 18490 Kč).