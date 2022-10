Open Camera: udělá z vašeho smartphonu s Androidem superfoťák?

Android je hodně různorodý a totéž platí o schopnostech jejich fotoaparátů a fotografických aplikacích. Ty od výrobců mají v poslední době poměrně jednotné rozhraní, ale schopnosti jednotlivých modelů se liší stejně jako uspořádání některých položek. Otázkou je, zda by mohly pomoci aplikace třetích stran. Dnes zavítáme do bezplatných vod a podíváme se na zoubek aplikaci Open Camera. Aplikace je dostupná jen pro

Ekosystém telefonů s operačním systémemje hodně různorodý a totéž platí o schopnostech jejich fotoaparátů a fotografických aplikacích. Ty od výrobců mají v poslední době poměrně jednotné rozhraní, ale schopnosti jednotlivých modelů se liší stejně jako uspořádání některých položek. Otázkou je, zda by mohly pomoci aplikace třetích stran. Dnes zavítáme do bezplatných vod a podíváme se na zoubek aplikaci. Aplikace je dostupná jen pro operační systém Android , takže uživatelé iOSu si musí nechat zajít chuť.

Aplikace má poměrně jednoduché rozhraní, které je do značné míry konfigurovatelné. Líbil se mi např. zámek expozice (příp. zámek vyvážení bílé, což oceníte především u natáčení videa). Tam jsem ocenil i to, že je možné vypnout si zoomovací posuvník, takže jsem si pak už omylem nezoomoval. Poněvadž jde o aplikaci pro Android, která může být nainstalována na takřka nekonečném množství telefonů, jejich různorodost se projevuje také v různorodosti chování aplikace (hodně překvapení vás čeká zejména u videa). A to je asi největší zádrhel, za který ale aplikace sama o sobě nemůže. Nemohu vám tedy říci, co a jak bude fungovat u vašeho telefonu. Vše závisí na tom, co výrobce telefonů povolí třetím stranám, které funkce otevře a které si naopak nechá pro sebe.



volba API je něco, co byste měli udělat jako první, a kriticky na tom závisí schopnosti aplikace. Ta umožňuje využít původní API a Camera2 API. První volba v podstatě nemá smysl, protože se připravíte dokonce i o ty funkce, které umožňuje i původní aplikace výrobce, Camera2 API přinese např. možnost focení do RAWu, manuálního ostření, nastavení expozice a podobně. Takže např. A52s 5G díky tomuto dostal možnost focení v RAWu, což aplikace výrobce neumožňovala. Příklad. Na realme 9 Pro+ se nedostanete na ultra-širokoúhlý modul, ten aplikace (a nejen tato) prostě nevidí. Na Galaxy A52s 5G už ultra-širokoúhlou kamerku viděla. Ani na jednom z těchto telefonů nefungovala makro kamerka. Na Galaxy S22 Ultra 5G se nedostal na ani jeden z teleobjektivů, a pokud jste využili standardní API, neviděl dokonce ani tu ultra-širokoúhlou. Právěje něco, co byste měli udělat jako první, a kriticky na tom závisí schopnosti aplikace. Ta umožňuje využít původní API a Camera2 API. První volba v podstatě nemá smysl, protože se připravíte dokonce i o ty funkce, které umožňuje i původní aplikace výrobce, Camera2 API přinese např. možnost focení do RAWu, manuálního ostření, nastavení expozice a podobně. Takže např. A52s 5G díky tomuto dostal možnost focení v RAWu, což aplikace výrobce neumožňovala.

Pokud se podíváte na předchozí screenshoty, všimnete si také další věci, která se mi moc nezamlouvala. Část aplikace je v češtině, část v angličtině a je to docela chaos (některé texty jsou poskytovány rozhraním fotoaparátu, tedy výrobcem telefonu). Celkově nekonzistentnost uživatelského rozhraní je typická pro mnoho aplikací na Androidu a Open Camera na to trpí ve zvýšené míře. Týká se to také uspořádání menu.

Za míchání tlačítek, zaškrtávacích boxů a jiných prvků UI by si autoři asi nejlepší známku při zkoušce z GUI neodnesli, nicméně musím říci, že Open Camera má i mnoho pozitivních stránek. Třeba ovládání korekce expozice pomocí tlačítek (s 0,1EV kroky u Samsungu, 0,17EV u realme) je mnohem lepší než nepřesné posouvání "sluníčka" v originálních aplikacích i posuvníků v režimech Pro.

Pokud chcete nastavit expozici manuálně (viz níže), stačí kliknout na jednu z citlivostí ISO a objeví se dva posuvníky (pro ISO a čas). U citlivosti pak můžete využít předvolené hodnoty nebo posuvník, u expozičního času jen posuvník.

Pojďme se podívat, co vám tedy aplikace umožňuje dělat. Není třeba se věnovat všemu, chtěl bych spíše poukázat na některé zajímavosti (ať už pozitivní nebo negativní). Režimy blesku tak přeskočíme, více zaujmou asi zaostřovací režimy. Nicméně, makro zaostření nic nezlepší, zámek nezamyká a nekonečno funguje tak, jak byste předpokládali (osobně bych doporučil zaostřit spíše hyperfokálně někam ke 3-5 metrům).

MF je manuální zaostření s příjemným ovládáním pomocí posuvníku a zobrazením zaostřené vzdálenosti. Užitečná je možnost zvětšení (2× nebo 4×), naopak focus peaking je se svým podáním zvýraznění hran docela k ničemu. Poslední ikonka se dvěma zatočenými šipkami je průběžné ostření a to na snímačích s fázovým ostřením funguje opravdu pěkně.



Dostáváme se k fotografickým režimům. STD je standardní focení, to probírat nemusíme. Zajímavější bude NR, tedy odšumování. Ve zkratce jde o multiexpozici, kdy se snímky složí dohromady za účelem snížení šumu. Při relativně dobrém světle je to 4expozice a rozlišení záleží na telefonu a podmínkách. Za dobrého světla jde o 4expozici v plném rozlišení (nebo 4K videa), za horšího světla 8expozici ve 2K (Full HD). Odšumování snímky o něco vyhladí a potlačí trochu šum, přijdete nicméně i trochu o ostrost. Fotí-li se 4expozice, nejde o špatnou možnost, jak pomoci snímkům. Pokud aplikace zvolí 8 expozic, kašlete na to.

výřez ze snímků (nahoře STD, dole NR), klikněte pro zvětšení

Máme zde také funkce pro rozšíření dynamického rozsahu, jmenovitě DRO a HDR. DRO opravdu prosvětluje stíny a snaží se do nich dát více kontrastu. HDR je pak 3expozicí, zpravidla v nižším rozlišení (12MPx u Galaxy A52s 5G, 8MPx u 9 Pro+).



protisvětlo STD, klikněte pro zvětšení

protisvětlo DRO, klikněte pro zvětšení

protisvětlo HDR, klikněte pro zvětšení

Zde vidíte rozdíly mezi jednotlivými snímky. DRO je viditelně lépe prosvětlené vpravo ve stromech (hlavně vpravo uprostřed), HDR zase ukazuje výrazně tmavší oblohu, která se nepřepaluje.

Aplikace dovoluje i focení panoramat, které není úplně jednoduché. Doporučuji zamknout expozici u prvního snímku a až ho vyfotíte, aplikace nabídne modrá kolečka (vlevo a vpravo). Ta slouží k zarovnání, takže se musíte správně trefit a natočit přístroj, což ukazuje bílá šipka. Nějak mi přišlo, že aplikace má tendenci každý další snímek více naklápět (pokud se mu úhel nelíbí, snímek nevyfotí), takže panoramata obvykle napadají na jednu stranu.

ukázkové panorama, klikněte pro zvětšení

Bohužel výsledkem je dosti malé rozlišení (tento snímek má něco přes 4 MPx, přitom je složen ze tří 12MPx fotografií), máme tu také skládací artefakty. Nechybí ani sekvenční snímání nebo expoziční bracketing (3 nebo 5 snímků, rozdíly 0,5EV, 1EV, 2EV nebo 3EV kroky).

Zajímavou věcí je však zaostřovací bracketing. Vyberete si minimální zaostřovací vzdálenost i maximální a necháte telefon, ať pořídí sekvenci snímků s různým zaostřením v tomto rozsahu.