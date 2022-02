Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH.

Dalším objektivem, kterému se budeme věnovat v našich testech, je(H-X2550). Ten doplňuje již známý model 10-25mm F1.7 a vytváří tak dvojici, která dokáže pokrýt přepočtený rozsah od 20 do 100 mm se světelností F1,7. V případě tohoto objektivu je to přepočtených 50 až 100 mm a úhel záběru od 47° do 24°. Objektiv nemá optickou stabilizaci obrazu, nabídne však zvýšenou odolnost.