Ricoh restrukturalizuje, nad budoucností Pentaxu visí otazník

Jediným výrobcem, který zůstal alespoň trochu aktivně na trhu zrcadlovek, je společnosta její značka. Před více než třemi lety společnost predikovala návrat fotografů směrem k DSLR do dvou let , přičemž v tehdejší anketě 78 % z vás řeklo, že s Ricohem nesouhlasí a že se fotografové už k DSLR nevrátí. Uběhlo ještě více času a DSLR jsou na tom ještě bídněji než před několika lety. Zatímco za období prvních 10 měsíců roku šly zrcadlovky meziročně dolů o téměř 18 %, CSC fotoaparáty naopak vzrostly o více než 27 %. V počtu kusů to máme 1,54 proti 3,28 milionu a finančně tvoří bezzrcadlovky dokonce 5,8krát větší trh za studované období. Nic nenasvědčuje tomu, že by se lidé houfně chtěli vracet k zrcadlovému hledáčku.