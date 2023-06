Roadmapa Nikonu obsahuje 4 nepředstavené objektivy, např. nové 35mm a 135mm

V roadmapě máme pevný objektiv, přičemž by se podle všeho mělo jednat o objektiv se světelností F1,2 a nikoli F1,4. Jak 50mm, tak i 85mm objektiv mají tuto světelnost a i v rámci konkurence se tato hodnota začíná stávat standardem. Dále je tu teleobjektiv, v jehož případě by mělo jít o světelnost F1,8. Ve výčtu máme také třetí objektiv pro full frame, a to. Na roadmapě vždy mířil k jiným zoomům se světelností F2,8, takže ta se dá předpokládat i zde. Je velmi pravděpodobné, že půjde o přeznačený Tamron stejně jako u ostatních zoomů s F2,8. Nakonec tu máme ještě telezoom, u něhož ale není známá světelnost. Vzhledem ke své pozici v předchozí roadmapě se dá očekávat proměnlivá světelnost. Objektivy by se měly představit letos nebo v průběhu příštího roku.