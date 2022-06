Samsung ISOCELL HP3 přináší 200 MPx s miniaturními 0,56µm pixely

Není to tak dávno, copředstavil 200MPx snímač ISOCELL HP1 , který přinesl velmi vysoké rozlišení 200 MPx. Nyní se objevuje další modela na první pohled bohužel novinka moc nadšení nevzbudí. Zatímco model HP1 je typu 1/1,2" s už tak velmi malými 0,64µm pixely, HP3 má ještě menší 0,56µm pixely a je jen typu 1/1,4". To není zrovna předpoklad pro lepší kvalitu obrazu. Výhodou by nicméně měla být o 12 % menší velikost snímače, která se projeví ve 20% zmenšení fotografických modulů do telefonu.