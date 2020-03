Samsung prý chystá téměř 1,0" čip se 150 MPx

Samsung chystá nové mobilní snímače s velmi vysokým Před čtvrt rokem se objevily zvěsti o tom, že společnostchystá nové mobilní snímače s velmi vysokým rozlišením 144 MPx . Nyní se objevují nové informace, které říkají, že připravovaný čip s technologií Nonacell by měl mít rozlišení dokonce 150 MPx. V případě poměru stran 3:2 by to bylo 15000×10000 pixelů. Díky slučování 9 pixelů do jednoho (technologie Nonacell) by ale výsledné snímky měly rozumnější rozlišení okolo 5000×3333 pixelů, tedy 16,7 MPx.

Pokud jde o velikost, tu zatím přesně neznáme, ale zdroje tvrdí, že by měla dosahovat téměř 1,0". Novinka by se mohla objevit v prvních telefonech už koncem tohoto roku (pravděpodobně Xiaomi), u dalších výrobců (Oppo, Vivo) se pak počítá s počátkem roku 2021. Tyto smartphony by měly mít nový výkonný procesor Snapdragon 875.

