Sigma si patentovala 20mm, 35mm a 40mm objektivy s F1.4 pro MFT

Není to tak dávno, cooznámila, že končí s objektivy pro systém Micro Four Thirds . Přesto se tu objevily tři nové patenty, které jsou určené pro tento systém, a nyní je otázkou, co to tedy vlastně znamená. Všechny patenty byly podány v srpnu roku 2021, tedy před 1,5 rokem, a od té doby se mnohé změnilo. Když se ale podíváme na první z nich, možná to něco napoví. Tímto objektivem je model. Má 20,27mm reálnou ohniskovou vzdálenost, úhel záběru 59,01°, světelnost F1,43 a délku optiky 80,26 mm. Když se podíváte na optickou konstrukci, nelze tam nevidět objektiv OM System M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO . Bude tedy Sigma nadále vyvíjet MFT objektivy, ale licencovat je jiným firmám, nebo výše zmíněné ukončení vývoje se týká i tohoto? To bohužel nevíme.