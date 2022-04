Sony IMX989 by mohl být zhruba typu 1" s 50 MPx

Občas se tzv. "rumors" netrefí, což ale nemusí znamenat, že jsou úplně vedle. Vypadá to, že tohle bude situace u snímačů. Poslední dobou se mluvilo o velkém 1" nebo 1,1" čipu řady IMX800 , přičemž se nedávno představil model IMX866. Jenže ten je nástupcem výborného IMX766 (např. v realme 9 Pro+ ), a proto ani nepřekvapí jen mírné zvětšení úhlopříčky. Z typu 1/1,56" se přešlo na 1/1,49", zůstalo se na 50 MPx a máme zde také barevnou masku RGBW. Výše zmíněný velký snímač se tak stále ještě neobjevil a poslední informace hovoří o tom, že by mohlo jít o nový

Ten by mohl být právě tím, co se očekávalo od nového snímače z řady IMX800. Hovoří se o rozlišení 50 MPx a s tím i o relativně velkých pixelech na poměry smartphonů, které by po slučování odpovídaly ještě mnohem větším. Takový snímač by mohl posunout fotografické schopnosti telefonů ještě dále a přinést např. větší dynamický rozsah, který má své limity u stávajícího normálního 1" 20MPx čipu použitého v Sony Xperia PRO-I , kde se využívá 1/1,31" část s 12 MPx. Ostatně to jsme viděli v nedávném článku o focení svatby pomocí tohoto telefonu.